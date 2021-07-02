2021/07/02 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، احباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولي.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، احبطت قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية محاولة استهداف إحدى الثكنات …

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