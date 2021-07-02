2021/07/02 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تفكيك ’تفخيخ’ خط ناقل للطاقة في محافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من خلال متابعه العناصر الارهابية التي تعمل تفجير خطوط الناقله للطاقة تمكنت مفارز وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير الخط …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تعلن تفكيك برج كهرباء ’مفخخ’ في صلاح الدين first appeared on النور نيوز.

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