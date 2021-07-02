خلية الإعلام الأمني تؤكد احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد/ موسع

2021/07/02 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد.وقالت في بيان اليوم وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، تتمكن من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد، وتتمكن من ضبط ٨ صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم ، حيث تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة./انتهى2

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