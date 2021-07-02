2021/07/02 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم عن احباط عملية استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ غراد كانت منصوبة في منطقة التجاوز التابعة لحي الجهاد./انتهى2

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