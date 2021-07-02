2021/07/02 | 20:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أطلق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الجمعة، نظاماً خاصاً لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، داعياً “الشعب والنخب” إلى المشاركة.ونقلت وكالة “مهر” الايرانية، عن رئيسي قوله: “الحمد لله ومع الشكر والتقدير لكل فرد من الشعب الايراني العظيم على صنعه ملحمة مجيدة من الانتخابات الرئاسية وحسن الثقة في عبدالله وخادم الشعب، وكما اوضحت من قبل فان أعضاء الحكومة وزملائي سیتم اختيارهم على أساس الجدارة وبناءً على مؤشرات مثل (الكفاءة) و (مكافحة الفساد) و (الروح الثورية) و (الشعبية).وأضاف، “ولأنني أؤمن بشدة أنه “حيثما كان هناك مجال للمشاركة العامة في صنع واتخاذ القرارات، فإن معدل النجاح يرتفع، وكما وعدت، فان نظام للمشاركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الإيراني الجديد يستخدم طريقة “عبدالمهدي” في اختيار وزراء الكابينة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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