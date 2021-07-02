2021/07/02 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الحكومي: الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعادة التيار الكهربائي إلى جميع أنحاء البلاد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:39

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