اقليم كوردستان يسجل 673 اصابة جديدة بكورونا

2021/07/02 | 20:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة، عن تسجيل 673 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة رقم " 492"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: ( 8752 فحوصات جديدة)

• ( 2280) اربيل

• ( 2322) السليمانية

• ( 3542) دهوك

• ( 0) حلبجة

• ( 541) گكرميان

• ( 67) رابرين

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2.



الاصابات: ( 673 اصابة جديدة)

• ( 130) اربيل

• ( 187) السليمانية

• ( 334) دهوك

• ( 0) حلبجة

• ( 22) كرميان

• ( 0) رابرين

3.



الشفاء: ( 671 حالة شفاء جديدة)

• ( 108) اربيل

• ( 207) السليمانية

• ( 328) دهوك

• ( 0) حلبجة

• ( 26) كرميان

• ( 2) رابرين

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4.



الوفيات: ( 9 حالات وفاة)

• ( 3) هەولێر

• ( 4) سلێمانی

• ( 2) دهوك

• ( 0) حلبجة

• ( 0) كرميان

• ( 0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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