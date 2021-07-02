احباط محاولة استهداف ثكنة عسكرية غربي بغداد

2021/07/02 | 20:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة، عن احباط محاولة استهداف احدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد".

واضافت: انه تم ضبط 8 صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم، حيث تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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