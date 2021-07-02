2021/07/02 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الحكومي: جهود استثنائية لمواجهة أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الإجراءات الحكومية التي اتخذتها مؤسسات الدولة لمواجهة أزمة الكهرباء والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.وأوضحت الخلية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الاعلام الحكومي تعلن تفاصيل الاجراءات التي اتخذت لمواجهة ازمة الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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