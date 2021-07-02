خلية الاعلام الحكومي تعلن تفاصيل الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ازمة الكهرباء

2021/07/02 | 20:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الإجراءات الحكومية التي اتخذتها مؤسسات الدولة لمواجهة أزمة الكهرباء والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.وأوضحت الخلية في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتخذ عددا من القرارات المهمة لمعالجة الأزمة الحالية للكهرباء، بعد ما تعرضت له منظومة الطاقة خلال الساعات الماضية، فقد قرر تشكيل خلية […]

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