2021/07/02 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين في روما ……… إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال والإقتصاد الإيطاليين، وذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخرجات لقاء الكاظمي مع رؤساء الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين في روما المركز الخبري الوطني.

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