2021/07/02 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ……… إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال والإقتصاد الإيطاليين، وذلك في مقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما التي يزورها ضمن جولته الأوروبية. وأكد السيد الكاظمي خلال اللقاء ترحيب الحكومة العراقية بدور أكبر للشركات الإيطالية للإستثمار والشراكة مع العراق ضمن فرص واعدة تصبّ في المصالح المشتركة للطرفين، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يلتقي عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين في روما first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين في روما) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين في روما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).