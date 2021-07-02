انهيار المنظومة: إقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء

2021/07/02 | 21:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

على خلفية انهيار منظومة الطاقة في العراق، وجّه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، 2 تموز/يوليو، إنّ العقوبة صدرت بحق مدير عام الشركة لـ "إهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة (400 kv)، وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".

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وقرارات طارئة من الكاظمي

وأضاف البيان، أنّ الكاظمي وجّه أيضًا بـ "اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة إليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم، على الرغم من التوجيهات المستمرة للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد وبذل أقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين".

وقالت مصادر في وقت سابق أنّ الكاظمي قبل استقالة الوزير ماجد الإمارة التي قدمها بعد حملة قادها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بنفسه.

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رصاص وموجات من الجحيم

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