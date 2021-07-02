2021/07/02 | 21:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر تحالف الفتح، اليوم الجمعة، بيانا بشأن ازمة الكهرباء، مطالبا بعقد جلسة للبرلمان تخصص لمناقشة الواقع المتردي.وذكر البيان، ان “ازمة الكهرباء تزداد سوءً وبشكل لايمكن للمواطن تحمله فبالرغم من فتح محطات كهرباء جديدة من قبل الدولة وكذلك المحطات العديدة التي بنيت من قبل القطاع الخاص على مدى السنوات الماضية والقروض الخارجية والداخلية لقطاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يطالب بعقد جلسة للبرلمان مخصصة لازمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يطالب بعقد جلسة للبرلمان مخصصة لازمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).