2021/07/02 | 21:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فرضت الإدارة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات تطال أكثر من 20 شخصية وأربعة كيانات في ميانمار.وأعلنت الخزانة الأمريكية في بيان صدر عنها اليوم الجمعة أن عقوباتها الجديدة تستهدف 22 شخصية مرتبطة بالسلطات العسكرية الجديدة في ميانمار، موضحة أن الحديث يدور عن سبعة مسؤولين عسكريين و15 من الزوجات والأطفال البالغين للمسؤولين العسكريين الكبار الذين سبق أن أدرجوا على لائحة العقوبات الأمريكية.وأشارت الخزانة إلى أن هذا الإجراء الجديد يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على أربعة كيانات تقدم دعما إلى العسكريين في ميانمار.وشددت الخزانة على أن الخطوات التي اتخذها العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم في ميانمار مطلع فبراير في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تفرض عقوبات على 22 شخصا و4 كيانات في ميانمار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على 22 شخصا و4 كيانات في ميانمار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض عقوبات على 22 شخصا و4 كيانات في ميانمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).