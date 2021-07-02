2021/07/02 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس من أن “العالم يمر بمرحلة خطيرة للغاية في تطور جائحة فيروس كورونا بعد ظهور متحور “دلتا”.وقال: “تم العثور على هذه السلالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تعلن عن “مرحلة خطيرة” من وباء كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تعلن عن “مرحلة خطيرة” من وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تعلن عن “مرحلة خطيرة” من وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).