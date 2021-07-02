الحلبوسي يؤكد ضرورة تهيئة وضع سياسي مستقر بعموم البلد

2021/07/02 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ضرورة تهيئة وضع سياسي مستقر في عموم البلد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الجمعة قيادة حزب الحل برئاسة علاء الكربولي".وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والانتخابات المبكرة المقبلة، وتهيئة الظروف اللازمة لها".وأكد الطرفان، "ضرورة وجود تفاهم ورؤية مشتركة لتحديد أولويات المرحلة الراهنة والمقبلة ومواجهة تحدياتها، وصولا إلى تهيئة وضع سياسي مستقر في عموم البلد ولا سيما في المناطق المحررة، من أجل تلبية متطلبات المواطن".

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