2021/07/02 | 21:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أحبطت قوة أمنية، الجمعة، محاولة استهداف القاعدة الأمريكية قرب مطار بغداد، فيما اعتقلت أحد المشتبه بصلتهم بالعملية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 2 تموز/يوليو، أنّ "قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية تمكنت، وفقًا لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، من إحباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد".

اقرأ/ي أيضًا: بايدن يحدّث لُعبة ترامب..



تحوّل "متطرف" في خطّة واشنطن ضد الفصائل

وأضاف البيان، أنّ القوة تمكنت من "ضبط 10 صواريخ نوع (غراد) في حي الجهاد"، مشيرًا إلى "اعتقال أحد المشتبه بهم".

وأكّد البيان، "التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة".

فيما قال ضابط في بغداد لـ "الترا عراق"، إنّ "الصواريخ كانت موجهة نحو قاعدة فيكتوريا التي تشغلها قوات أمريكية قرب مطار بغداد".

والمحاولة هي التحرك الأول للفصائل المسلحة بعد القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع لها على الحدود مع سوريا وخلف 4 قتلى.

وتوعدت الفصائل، في وقت سابق، بشن "حرب مفتوحة" ضد القوات الأمريكية ثأرًا لمقاتليها.

اقرأ/ي أيضًا:

قصف أمريكي ضد فصائل مسلحة في العراق: واشنطن تخاطب إيران بصواريخ ثقيلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 صواريخ موجهة نحو قاعدة أمريكية.. الاستخبارات تحبط هجومًا للفصائل) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 صواريخ موجهة نحو قاعدة أمريكية.. الاستخبارات تحبط هجومًا للفصائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).