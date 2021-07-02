إيران تحظر دخول الوافدين من 12 بلدا

2021/07/02 | 21:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حظرت السلطات الإيرانية دخول إيران على الوافدين من 12 بلدا، تنتشر فيها متحورات فيروس كورونا.وأعلن المجلس الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا الجمعة أنه تقرر منع دخول إيران بشكل مباشر أو غير مباشر على القادمين من بوتسوانا والبرازيل وإسواتيني والهند وليسوتو وملاوي وموزمبيق ونيبال وجنوب إفريقيا وأوروغواي وزامبيا وزيمبابوي.كما شددت طهران في وقت سابق […]

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