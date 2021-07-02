2021/07/02 | 21:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير حداد، اليوم الجمعة، الحكومة الإتحادية بالإسراع بمعالجة ملف الكهرباء ومحاسبة المقصرين بشدة.وقال حداد في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “يدعو الحكومة الإتحادية و وزارة الكهرباء بمعالجة ملف الكهرباء الذي بات يشكل محنة أزلية في مواسم الصيف وأثار سخط المواطنين وإستيائهم في معظم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحداد يطالب الحكومة الإتحادية بالإسراع بمعالجة ملف الكهرباء ومحاسبة المقصرين first appeared on النور نيوز.

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