صلاح خارج قائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو

2021/07/02 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب، الجمعة، عن قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخلت من نجم ليفربول الإنكليزي ومهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد.

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