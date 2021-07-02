بدر تطلق تحذيراً من مشروع

2021/07/02 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت كتلة بدر النيابية، بزعامة هادي العامري، اليوم الجمعة، من خطورة مشروع الشام الجديد بين العراق ومصر والاردن، فيما كشفت عن الهدف من هذا المشروع.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي، لـ(بغداد اليوم) ان "الولايات المتحدة الامريكية تسعى لتطبيع العراق مع الكيان الصهيوني ولو بشكل غير مباشر عبر مشروع الشام الجديد، خصوصاً، النفط العراقي وفي حال وصوله الى العقبة فأنه سيصل الى الكيان الصهيوني، لهذا هذا المشروع يريد منه سحب العراق نحو التطبيع".

وأضاف الكعبي ان "العراق سيتكبد خسائر كبيرة في حال ربط الانبوب النفطي بميناء العقبة"، لافتا إلى إمكانية "الاستفادة من اموال الربط لتخليص العراق من ازمته الراهنة، خصوصاً عدم حاجة العراق الى منافذ تصدير نفط جديدة".

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