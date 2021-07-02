افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وروما - عاجل

2021/07/02 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

إلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال والإقتصاد الإيطاليين، وذلك في مقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما التي يزورها ضمن جولته الأوروبية.

وأكد الكاظمي حسب بيان لرئاسة الوزراء، "ترحيب الحكومة العراقية بدور أكبر للشركات الإيطالية للإستثمار والشراكة مع العراق ضمن فرص واعدة تصبّ في المصالح المشتركة للطرفين، وعلى طريق ترسيخ التنمية وانفتاح السوق العراقية أمام التكامل مع الإقتصاد الدولي، مبينا أن "العراق يتطلع إلى توسعة الدور الإقتصادي الإيطالي ضمن مجالات التعاون الحالية في إعمار ميناء الفاو ومشروع مد السكك الحديدية (بصرة- تركيا) الواعد، ومشاريع صيانة السدود ومشاريع النفط والطاقة الكهربائية والبنى التحتية".

وبين "وجود تحديات يقابلها عمل كبير لتذليلها منها ما يخص الفساد حيث اتخذت الحكومة خطوات جريئة بشأنها، مؤكدا عزم العراق على ترسيخ بيئة إستثمارية جاذبة، عبر منح التسهيلات وتأمين عمل الطواقم والشركات والأفراد، وتشجيع القطاع الخاص الإيطالي والعراقي على الشراكة الإقتصادية البناءة".

ودعا "الشركات ورجال الأعمال وممثلي المصارف الإيطالية الى الإستثمار في الفرص السياحية الواعدة، لا سيما تفعيل السياحة الى أور السومريين التي شجّع قداسة البابا فرانسيس الحجّ إليها كبقعة مقدّسة في تاريخ الأديان السماوية، مثلما أن العمل جارٍ على افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وروما".

من جانبهم عبر رجال الأعمال والإقتصاد الإيطاليون عن تقديرهم ورغبتهم في انتهاز فرص التعاون المشترك وتعزيز مجالات الشراكة الثنائية، كما عبروا عن ثقتهم بمستقبل الإقتصاد العراقي والخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة العراقية في مجال التنمية وتعزيز موارد العراق غير النفطية".

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