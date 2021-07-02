يورو2020.. ركلات الترجيح تحسم الفائز من موقعة سويسرا ضد إسبانيا

2021/07/02 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/فرض التعادل الإيجابى 1-1 نفسه على الشوطين الإضافيين بين المنتخب الإسباني ونظيره السويسري، في المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "جازبروم آرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لتتجه المباراة لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للدور نصف النهائى"./انتهى2

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