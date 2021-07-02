2021/07/02 | 21:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

اسمى أيات الجلال والإكبار للرمز الوطني الاصيل سماحة السيد مقتدى الصدر اعزه الله،

رساله مكذوبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفقت عليّ كذباً وافتراء نسبوها لي بأنني قد وجهتها لسماحة السيد (مقتدى الصدر اعزه الله).

وأنفى جملة وتفصيلاً ما مسطر فيها ،ولم نرسل ولم نكتب ولم نعلق اي تعليق لا مسموع ولا مقروء، سوى انني استجبت لما طالب به سماحة السيد مقتدى الصدر،واكن كل التقدير للاخوة النواب المحترمين جميعم،وكل من وردت اسماءهم في الرسالة المكذوبة مع الاحتفاظ بقيمهم ومقاماتهم...والله ولي التوفيق.

وزير الكهرباء المستقيلالمهندسماجد مهدي الأمارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يصدر بياناً ثانياً بشأن الرسالة ’المزعومة’ إلى الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يصدر بياناً ثانياً بشأن الرسالة ’المزعومة’ إلى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).