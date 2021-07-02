المدفعية التركية تقصف مناطق داخل اقليم كوردستان

2021/07/02 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت المدفعية التركية يوم الجمعة، عدة مناطق في منطقة برواري بالا في محافظة دهوك بذريعة تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وقال كوفان هروري من اهالي قرية " هروري" لـ PUKmedia: ان المدفعية التركية قصفت مساء اليوم، قرية " هروري" في منطقة برواري بالا التابعة لقضاء آميدي، موضحا، ان القصف الحق الاضرار ببساتين المزارعين.

وعلى صعيد متصل، شارك اهالي قرية " كيستة" بصلاة الجمعة، بمسجد القرية، بعد مرور شهرين على تركهم منازلهم بسبب استمرار القصف التركي.

وكان الجيش التركي قد بدأ في 22 نيسان 2021، عمليات عسكرية داخل اقليم كوردستان، ورغم المناشدات الرسمية واحتجاجات المواطنين على العدوان الذي خلف ضحايا من المدنيين واحرق مساحات واسعة من المزارع والغابات العمليات مستمرة.

PUKmedia خاص

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