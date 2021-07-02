الاستخبارات تحبط محاوله ثانية لتفجير عمود كهرباء في جزيرة تكريت

2021/07/02 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إحباط محاوله ثانية لتفجير عبوة ناسفة وحزام ناسف على احد اعمدة الكهرباء في جزيرة تكريت.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط محاولة تفجير حزام ناسف وعبوة ناسفة موضوعة على احد الاعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية في قرية جوزة في جزيرة تكريت في محافظة صلاح الدين".

وأضافت، أنه "تم تفكيك العبوة الناسفة والحزام الناسف من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات".

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