2021/07/02 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقرة ترفض القرار الأمريكي بإضافة تركيا إلى قائمة الدول التي تجند الأطفال المركز الخبري الوطني.

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