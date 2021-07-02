2021/07/02 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفى وزير الكهرباء المستقيل، ماجد مهدي الأمارة، اليوم الجمعة، ارسال رسالة لزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر.وذكر الوزير في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رساله مكذوبة انتشرت على مواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الثانية..



وزير الكهرباء ينفي ارسال رسالة للصدر المركز الخبري الوطني.

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