2021/07/02 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، محاولة ثانية لتفجيرعبوة ناسفة وحزام ناسف على احد اعمدة الكهرباء في جزيرة تكريت.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، انه “وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط محاولة تفجير حزام ناسف وعبوة ناسفة موضوعة على احد الاعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية في قرية جوزة في جزيرة تكريت في محافظة صلاح الدين”.

واضافت انه “تم تفكيك العبوة الناسفة والحزام الناسف من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاوله ثانية لتفجير عمود كهرباء في جزيرة تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاوله ثانية لتفجير عمود كهرباء في جزيرة تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).