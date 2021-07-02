الملكي يحدد خليفة راموس لقيادة الفريق

2021/07/02 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم ينتظر ريال مدريد طويلا لحسم اختيار القائد الجديد للفريق، قبل انطلاق الموسم المقبل 2021-2022، بعد رحيل سيرجيو راموس.

ورحل راموس عن ريال مدريد بعد 16 عاما، بسبب خلاف على شروط تجديد عقده الذي انتهى رسميا في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلن البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر ل‍ريال مدريد، أنه بات القائد الجديد ل‍ريال مدريد، خلفا لراموس، وذلك عبر حسابه الرسمي بشبكة “إنستجرام”.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أعلن منذ عدة أيام في حوار صحفي، أن مارسيلو سيحصل على شارة القيادة خلفا لراموس.

يذكر أن عقد مارسيلو مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن الموسم المقبل سيكون الأخير للظهير البرازيلي في “سانتياجو برنابيو”.

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