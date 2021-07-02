إسبانيا تتغلب على سويسرا وتتأهل إلى نصف نهائي أمم أوروبا

2021/07/02 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهل منتخب إسبانيا الى نصف نهائي أمم أوروبا، بعد تغلبه على سويسرا بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.وحققت اسبانيا، الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف خلال ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة عادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا.وتقدم منتخب إسبانيا بهدف نظيف أحرزه دينيس زكريا، لاعب سويسرا في مرماه عقب تسديدة من جوردى ألبا، لاعب إسبانيا قبل أن تصطدم بقدم لاعب سويسرا وتسكن الشباك فى الدقيقة 8 .وتعادل منتخب سويسرا عن طريق شاكيرى فى الدقيقة 68 من عمر اللقاء .وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة في الدقيقة الـ77 بطرد لاعبه ريمو فريلير بعد تدخله العنيف على الإسباني جيرارد مورينو.ولم ينجح المنتخب الإسباني في استغلال التفوق العددي ليينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لإسبانيا.وتأهل المنتخب الاسباني بهذا الفوز، إلى الدور نصف النهائي ووضع حدا لمغامرة سويسرا التي حققت مفاجأة مدوية بإقصائها فرنسا بطلة مونديال روسيا من دور الـ16 بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.وسيواجه المنتخب الإسباني في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة بلجيكا وإيطاليا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

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