2021/07/02 | 22:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن “إسرائيل لن يكون لها مكان في المنطقة”، وأن “الصهاينة يستعبدون اليهود”.وكتب على “تويتر”: “على الرغم من الهزيمة الأخيرة لتل أبيب ضد المقاومة الفلسطينية، فإن فتح سفارات إسرائيلية لقتل الأطفال في الإمارات والبحرين يكشف عن عدم وجود فهم سليم، كون قادتهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: لن يكون لإسرائيل مكان في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: لن يكون لإسرائيل مكان في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).