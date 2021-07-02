سيمون ينقذ إسبانيا أمام سويسرا ويؤهلها إلى المربع الذهبي

2021/07/02 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت إسبانيا حدًا لمشوار سويسرا المثير وبلغت الدور نصف النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم، عندما تغلبت عليها 3-1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الجمعة في سان بطرسبورغ في ربع النهائي.

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