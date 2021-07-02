2021/07/02 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع في ديالى، الجمعة، عن تساوي ايرادات واطلاقات بحيرة حمرين لاول مرة منذ اشهر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "إطلاقات بحيرة حمرين(75 كم شمال شرق بعقوبة) تم خفضها مؤخرا من 30م/ثا الى 26م/ثا لتتساوى مع ايرادات البحيرة الحالية لاول مرة منذ اشهر طويلة".

واضاف المصدر، ان "خزين بحيرة حمرين لم يتغير منذ ايام بسبب تساوى معدل الايراد والاطلاق في ذات الوقت"، مؤكدا ان "كري وتطهير عيون شيخ بابا وقطع التجاوزات على نهر ديالى ابتداء من سد دربندخان في السليمانية وصولا الى حوض حمرين اسهمت في زيادة ايرادات البحيرة والتي كانت نحو 13 م/ثا قبل اسابيع معدودة".

وتعاني ديالى من ازمة جفاف حادة بسبب انخفاض غير مسبوق لخزين بحيرة حمرين المغذي لـ70% من الانهر والجداول المائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ أشهر.. إطلاقات بحيرة حمرين وإيراداتها تتساوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ أشهر.. إطلاقات بحيرة حمرين وإيراداتها تتساوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).