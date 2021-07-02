عمليات البصرة تتحدث عن إجراءاتها لحماية ابراج الطاقة

2021/07/02 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، أنها تتابع مع شرطة الطاقة عملية حماية ابراج وخطوط نقل الطاقة مع تشديد الاجراءات.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات البصرة العميد، ثائر عيسى، لـ(بغداد اليوم) إن "تشديد الإجراءات لحماية أبراج وخطوط نقل الطاقة مستمر من خلال تعزيز شرطة الكهرباء والطاقة لحماية هذه الخطوط"؟

وأضاف أن "هنالك اجتماعات مستمرة يحضرها ضباط شرطة الكهرباء والطاقة، ليتممن خلالها التنسيق بشأن حماية هذه الأبراج"، مبينا أن ذلك "كان سابقاً، وبعد عمليات الاستهداف التي حصلت في محافظات اخرى فأن عملية التشديد أصبحت أكثر دقة".

وتابع عيسى: "إن احتاج الأمر لتزويد شرطة الكهرباء والطاقة بقوة أمنية أخرى فأن قيادة العمليات ستوجه بذلك من خلال رفدها لهذه القوات بقطعات من قوات أخرى".

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