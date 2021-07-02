إنقاذ طيارين أميركيين عقب هبوط طائرة بوينغ 737 اضطرارياً

2021/07/02 | 22:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة شحن من طراز بوينج 737 على متنها اثنان من الطيارين هبطت اضطراريا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو في هاواي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

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وقالت الإدارة في بيان (2 تموز 2021): "أبلغ الطياران عن عطل في المحرك، وحاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرا إلى الهبوط بالطائرة في المياه“، فيما هبطت أسهم بوينج بنسبة 2%".

وتابعت الإدارة: "طبقًا للمعلومات الأولية تمكن خفر السواحل الأمريكي من إنقاذ الطيارين".

وذكرت قناة تلفزيون (سي.إن.بي.سي) في وقت سابق أن طائرة بوينج 737 هبطت في المياه، ولم يتسنَ على الفور الاتصال بشركة بوينج للتعليق.

وكانت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران قد سمحت لطائرات بوينج 737 ماكس بالتحليق، أواخر العام الماضي، بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرًا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.

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