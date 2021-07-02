تركيا ترفض القرار الامريكي بادراجها ضمن الدول التي تجند الاطفال

2021/07/02 | 22:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الخارجية التركية، في بيان صدر عنها، يوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة بإضافة تركيا إلى قائمة الدول التي تقوم بتجنيد الأطفال.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، تقريرا معنونا باسم "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.

وقالت الوزارة في التقرير إن "تركيا تقدم دعما ملموسا” لـ(فرقة السلطات مراد) في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأمريكية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين".

وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر القائمة بين الطرفين.

وقال مسؤول أمريكي بارز في الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي إن "تركيا لها صلة كذلك بعمليات تجنيد أطفال في ليبيا".

واضاف في هذا السياق أن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.

وصرح المتحدث: "أما تركيا… هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو على قائمة قانون منع استخدام الأطفال الجنود".

PUKmedia عن وكالات

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