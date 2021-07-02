اقليم كوردستان يعتمد الهوية الخاصة بلقاح كورونا

2021/07/02 | 22:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، عن اعتماد الهوية الخاصة بلقاح كورونا، داعية المواطنين الى الاسراع بالتسجيل لاهمية اللقاح في مكافحة الفايروس.

وقال آسو حويزي المتحدث الرسمي باسم الوزارة لوكالة الانباء العراقية " واع": ان مجلس وزراء الاقليم وافق على اعتماد الهوية الخاصة باللقاح، والتي سيتم البدء بتوزيعها على المواطنين ممن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، داعيا، المواطنين الى الاسراع بالتسجيل لأخذ اللقاح لأهميته في السيطرة على انتشار الجائحة، خاصة بعد دخول الموجة الثالثة الى المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص.

وأضاف، أن "تزايد اعداد الاصابات في الاقليم نوعا ما، وتزايد الحالات الحرجة يدل على أن فيروس كورونا موجود وباق في الاقليم"، لافتا الى "أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاسراع بالتسجيل لإخذ اللقاح، من اجل السيطرة جزئيا على الوضع الصحي".

وبين ان اللقاحات ستصل قريبا من وزارة الصحة الاتحادية، وأن عدد الجرعات التي تلقاها مواطنو إقليم كوردستان بلغت 160 الف جرعة.

PUKmedia عن واع

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