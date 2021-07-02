الكاظمي: العمل جارٍ لافتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وروما

2021/07/02 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن العمل جارٍ على افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وروما.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى اليوم الجمعة، عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال والاقتصاد الإيطاليين، وذلك في مقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما التي يزورها ضمن جولته الأوروبية".

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء "ترحيب الحكومة العراقية بدور أكبر للشركات الإيطالية للاستثمار والشراكة مع العراق ضمن فرص واعدة تصبّ في المصالح المشتركة للطرفين، وعلى طريق ترسيخ التنمية وانفتاح السوق العراقية أمام التكامل مع الاقتصاد الدولي".

وبيّن، أن "العراق يتطلع إلى توسعة الدور الاقتصادي الإيطالي ضمن مجالات التعاون الحالية في إعمار ميناء الفاو ومشروع مد السكك الحديدية (بصرة- تركيا) الواعد، ومشاريع صيانة السدود ومشاريع النفط والطاقة الكهربائية والبنى التحتية".

وبين، "وجود تحديات يقابلها عمل كبير لتذليلها منها ما يخص الفساد حيث اتخذت الحكومة خطوات جريئة بشأنها"، مؤكدا "عزم العراق على ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة، عبر منح التسهيلات وتأمين عمل الطواقم والشركات والأفراد، وتشجيع القطاع الخاص الإيطالي والعراقي على الشراكة الاقتصادية البناءة".

ودعا، الشركات ورجال الأعمال وممثلي المصارف الإيطالية الى "الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة، لا سيما تفعيل السياحة الى أور السومريين التي شجّع قداسة البابا فرانسيس الحجّ إليها كبقعة مقدّسة في تاريخ الأديان السماوية، مثلما أن العمل جارٍ على افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وروما".

من جانبهم، عبر رجال الأعمال والاقتصاد الإيطاليون عن "تقديرهم ورغبتهم في انتهاز فرص التعاون المشترك وتعزيز مجالات الشراكة الثنائية، وثقتهم بمستقبل الاقتصاد العراقي والخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة العراقية في مجال التنمية وتعزيز موارد العراق غير النفطية".

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