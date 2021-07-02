العبادي: يجب توفير الأمن في سنجار

2021/07/02 | 22:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك صرح رئيس تحالف النصر السيد “حيدر العبادي” في لقاء تلفزيوني انه يجب توفير الامن والاستقرار في قضاء سنجار لضمان عودة النازحين وعودة الحياة إليه.وقال العبادي انه “من الأفضل ابعاد الصراعات عن سنجار”، مضيفاً ان “سنجار ستبقى لأهلها”.وأشار خلال اللقاء الى أن “على الحكومة العراقية استغلال وجود الرغبة وللدعم الدولي …

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