2021/07/02 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثارت ”لامدا“، أحدث سلالة من فيروس كورونا، حيرة منظمة الصحة العالمية، وقلق المسؤولين في أمريكا اللاتينية؛ بسبب التحورات ”غير العادية“ التي طرأت على الفيروس.ورُصدت سلالة ”لامدا“، والمعروفة سابقًا باسم C.37، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحورات الغريبة لسلالة “لامدا” من كورونا تحير العالم المركز الخبري الوطني.

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