النقل: 15 هزة أرضية سجلت داخل العراق خلال الشهر الماضي

2021/07/02 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، تسجيل 15 هزة أرضية داخل العراق خلال شهر حزيران الماضي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي باشراف وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي وبمتابعة مستمرة من قبل المدير العام علي صاحب البهادلي ، أصدرت التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر حزيران".واضافت، ان "التقرير اشار الى ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (38) هزة ارضية و منها (15) هزة ارضية داخل العراق في المناطق الشمالية، واثنان وعشرون هزة أرضية داخل ايران بالقرب من المناطق الحدودية للعراق وتراوحت قوتها بين (2،5-5،2) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (4-19) كم". وبين التقرير، بحسب البيان، ان "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق كانت تخلو من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري ، وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق" . يذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية الى ( 3) تقارير ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي لشهر حزيران 2021 .

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