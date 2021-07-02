إيران تمنع دخول الوافدين من 12 بلداً

2021/07/02 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي حظرت السلطات الإيرانية دخول إيران على الوافدين من 12 بلدا، تنتشر فيها متحورات فيروس كورونا.وأعلن المجلس الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا الجمعة أنه تقرر منع دخول إيران بشكل مباشر أو غير مباشر على القادمين من بوتسوانا والبرازيل وإسواتيني والهند وليسوتو وملاوي وموزمبيق ونيبال وجنوب إفريقيا وأوروغواي وزامبيا وزيمبابوي.كما شددت طهران …

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