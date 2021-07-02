2021/07/02 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة إن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان سيتم إنجازه ”في نهاية آب/اغسطس“.وقالت المتحدثة ”نتوقع أن ينتهي (الانسحاب) في نهاية آب/اغسطس“، علما بأن هذا الانسحاب تجاوز لتوه مرحلة مهمة تجلت في مغادرة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية.وفي سياق متصل، قال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيكتمل بنهاية أغسطس المقبل first appeared on النور نيوز.

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