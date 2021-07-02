حقوق الإنسان تحذر من نتائج كارثية في البصرة بسبب قطع التيار الكهربائي

2021/07/02 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، من نتائج خطيرة للأوضاع السيئة في المحافظة جراء القطع التام والمتكرر للتيار الكهربائي.وقال المكتب في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “يحذر بشدة من النتائج الخطيرة للأوضاع السيئة في محافظة البصرة جراء القطع التام والمتكرر للتيار الكهربائي والذي يثير الاستغراب لضعف وتقادم …

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