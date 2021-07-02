إعتقال ٩ مطلوبين للقضاء في البصرة

2021/07/02 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، عن إعتقال ٩ مطلوبين للقضاء في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "عمليات اليوم أسفرت عن إعتقال ٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة المواد المخدرة ومصادر بنادق كلاشنكوف عدد ١٠ بالإضافة إلى كميات من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك كميات من المواد المخدرة ضمن القاطع الشمالي والجنوبي الغربي لمحافظة البصرة".

وأشارت إلى أنه "هناك عمليات مستقبلية تنفذ لاحقا في مناطق إيواء الخارجين على القانون والعمليات الأخيرة تعد الاكبر في مطاردة المطلوبين وتدمير مناطق ايوائهم في عمق مناطق الاهوار".وأضافت، أنه "تم إعتقال تجار كبار في مجال تجارة المخدرات وسلاح وبالجرم المشهود خلال الفترة القليلة الماضية".

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