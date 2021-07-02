2021/07/02 | 22:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة في العراق بعبوة وحزام ناسفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/02 | 22:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة في العراق بعبوة وحزام ناسفين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة في العراق بعبوة وحزام ناسفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).