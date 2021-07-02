مدينة عراقية تدخل في ظلام دامس

2021/07/02 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية توزيع كهرباء ديالى، اليوم الجمعة، عن عطل فني مفاجئ تسبب بخروج قابلو مغذي مدينة 2 عن الخدمة والخارج من المحطة الشرقية 132/33/11 والمغذي لمناطق متعددة لمدينة بعقوبة القديمة .

وقال بيان للمديرية تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، انه "بعد أعادة كافة خطوط 132 KV وتغذية محطات التوزيع 33/11 للعمل على أعادة مغذيات 11 KV حسب برنامج القطع المبرمج وبعد التوقف التام التي تعرضت لهُ المنظومة الكهربائية ، حدث عطل فني مفاجئ تسبب بخروج قابلو مغذي مدينة 2 عن الخدمة والخارج من المحطة الشرقية 132/33/11 والمغذي لمناطق متعددة لمدينة بعقوبة القديمة".

واضاف، ان "ملاكاتنا الهندسية والفنية التابعة لشعبة فحص وصيانة القابلوات وبالتعاون مع قطاع كهرباء بعقوبة المركز وبأسناد شعبة النقليات استنفرت امكانياتها لتحديد موقع العارض لأجراء أعمال الصيانة بغية أعادة المغذي للعمل بأقرب وقت ممكن".

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