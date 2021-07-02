2021/07/02 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعتقلت قوات امنية بالبصرة ٩ مطلوبين للقضاء ومصادرة اسلحة وكميات من المواد المخدرة بالمحافظة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقت / نينا / نسخة منه اسفرت عمليات عن إعتقال٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة للمواد المخدرة ، وصادرت10 بنادق كلاشنكوف بالإضافة إلى كميات من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكميات من المواد المخدرة ضمن القاطع الشمالي والجنوبي الغربي لمحافظة البصرة .واكدت القيادة " انها ستطارد كل من تلطخت يده بدماء البصريين سواء كان من خلال النزاعات العشائرية أو الجريمة المنظمة ".مبينة " ان هناك عمليات مستقبلية تنفذ لاحقا في مناطق إيواء الخارجين على القانون والعمليات الأخيرة تعد الأكبر في مطاردة المطلوبين وتدمير مناطق ايوائهم في عمق مناطق الاهوار .واشارت الى ان القوات الامنية تمكنت من إعتقال تجار كبار في مجال تجارة المخدرات والسلاح وبالجرم المشهود خلال الفترة القليلة الماضية.واضافت قيادة العمليات ان دعم وإسناد المواطنين يعد نصف المعركة بالنسبة للقوات الأمنية ويمكنها من القضاء على النزاعات العشائرية ومكافحة آفة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة : اعتقال ٩ مطلوبين للقضاء ومصادرة اسلحة وكميات من المواد المخدرة بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة : اعتقال ٩ مطلوبين للقضاء ومصادرة اسلحة وكميات من المواد المخدرة بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).